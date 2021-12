Quindici mascherine FFP2 monouso disponibili in Germania sono state testate in una simulazione di uso corrispondente a un lavoro fisico leggero. Durante il test di 24 ore, le mascherine sono state decontaminate due volte per un’ora in un forno a 80 gradi - la prima volta dopo 12 ore, la seconda dopo altre 10 ore di utilizzo.