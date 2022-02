Chagos, leggiamo sull’immancabile Wikipedia, è un arcipelago situato nell’Oceano Indiano a sud delle isole Maldive e a nord-est rispetto alle isole Mauritius. L’isola principale, la sola abitata, è Diego Garcia: dal 1971 ospita una base navale degli Stati Uniti, punto di partenza per attacchi aerei durante la prima guerra del Golfo, la guerra in Afghanistan e la guerra in Iraq del 2003. Detto degli americani, l’arcipelago dal 1965 forma il cosiddetto Territorio britannico dell’Oceano Indiano. Una denominazione arcaica per affermare – papale papale – che quegli atolli appartengono a Elisabetta II.

È notizia recente, tuttavia, che la sovranità britannica è stata formalmente contestata dal governo di Mauritius. «È roba nostra e non vostra», volendo farla breve. Le Mauritius, d’altronde, hanno...