Professore Pievani, in che momento ci troviamo nella lotta contro il coronavirus? E come interpreta l’evoluzionista l’accesso ai vaccini?

«Siamo nel pieno di una dinamica evolutiva, anche se quasi nessuno interpreta il momento in questi termini. Mi spiego meglio. Il vaccino è lo strumento scientifico e tecnologico con cui perseguiamo l’immunità. Nello stesso tempo sappiamo anche - e non capisco quindi tanto lo stupore di queste settimane - che il virus muta. Purtroppo è il suo mestiere ed è bravissimo a farlo. Venendo alla sua domanda, adesso è iniziata la cosiddetta «rincorsa evolutiva». Il vaccino è stato infatti tarato e costruito sul ceppo iniziale, il SARS-CoV-2 . Il virus però si sta modificando e quindi dovremo cammin facendo correggere i vaccini, in modo da renderli più efficaci anche...