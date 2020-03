Nel mare in burrasca delle informazioni sul coronavirus molte altre crisi mondiali sono sfuggite all’attenzione generale. Supponiamo che qualche eco della guerra in Siria e della conseguente crisi migratoria sia filtrata. Per esempio, la notizia del tentativo del presidente turco Erdogan di farsi sostenere dall’Europa di fronte al regime di Assad facendo leva sulla minaccia di non trattenere più i profughi. O il fragile cessate il fuoco entrato in vigore il 5 marzo in Siria. Ma nel frattempo sono successi altri fatti importanti. Ecco una nostra limitata e sindacabile selezione.

Un giorno senza donne

Niente lavoro, niente compiti domestici, nessuna donna in strada, nei trasporti o nel commercio. Lunedì 9 marzo, all’indomani della festa della donna, le messicane hanno lanciato un appello allo sciopero sulle reti sociali, sotto l’hashtag «un dia sin nosotras» (un giorno senza di noi). L’obiettivo era denunciare attraverso la loro assenza la recrudescenza dei femminicidi e il silenzio delle autorità, mentre si registra una media di 10 donne uccise ogni giorno.

Fuga dal Nicaragua

Non ci sono soltanto i fuggiaschi del Medio Oriente. Negli ultimi due anni, stando a un annuncio dato martedì dall’Alto commissariato ONU per i rifugiati (UNHCR), oltre 100.000 persone sono fuggite dal Nicaragua in cerca d’asilo. Il Paese è precipitato in una grave crisi politica e sociale. Dopo l’iniziale impennata delle violenze nell’aprile 2018, studenti, difensori dei diritti umani, giornalisti e agricoltori continuano a fuggire a un tasso medio di 4 mila persone al mese. Senza una soluzione alla crisi interna si prevede che i numeri continuino a crescere, afferma l’UNHCR. Il Costa Rica ospita due terzi dei rifugiati e richiedenti l’asilo del Nicaragua (circa 77.000), poco più di 8.000 sono fuggiti a Panama e altri 9.000 in Europa, mentre il Messico ne ospita circa 3.600.

Colpi di coda in Sudan

All’inizio della settimana il premier sudanese Abdalla Hamdok è sfuggito a un attentato contro il suo convoglio a Khartum in quello che è sembrato un nuovo colpo di coda delle forze legate al deposto dittatore Omar al-Bashir, rimasto al potere per trent’anni. Lo scorso 11 febbraio si è saputo che l’ultratrentennale autocrate del Sudan al Bashir, cacciato dopo il colpo di Stato dell’11 aprile 2019, sarà estradato per essere consegnato alla Corte penale internazionale dell’Aja, dove dovrà rispondere alle accuse di crimini di guerra e contro l’umanità commessi in Darfur.

Caccia ai musulmani in India

Resta alta la tensione scoppiata a New Delhi tra chi sostiene la controversa legge sulla cittadinanza voluta dal premier Narendra Modi e chi vi si oppone, soprattutto i musulmani. La scorsa settimana la capitale indiana è stata devastata da tre giorni di violenza, con un bilancio di 24 morti e oltre 140 feriti. La legge, approvata in dicembre, garantisce la cittadinanza indiana agli immigrati da Afghanistan, Bangladesh e Pakistan, presenti in India prima del 31 dicembre 2014, che appartengano alle comunità indù, cristiana, parsi, sikh, giainista e buddista. Ma esclude i musulmani.

