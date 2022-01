Andate, disperdetevi nel mondo, spargete la voce. Soprattutto, parlate bene della Cina durante le Olimpiadi invernali. Su TikTok, Instagram e Twitch. È la missione che Pechino ha affidato a un esercito di influencer occidentali, riporta il Guardian con dovizia di particolari.

È la nuova arma (o frontiera) del governo cinese, deciso a superare l’impasse generata dai tanti, troppi boicottaggi diplomatici in vista dei Giochi. Per dire: lo scorso novembre, chiarisce il quotidiano britannico, un collaboratore di Newsweek è stato ingaggiato dal Consolato cinese di New York per promuovere un’immagine positiva delle Olimpiadi negli Stati Uniti. Parliamo di Vipinder Jaswal, chiamato appunto a coordinare i citati influencer. La cifra in gioco? 300 mila dollari. Due i temi da cavalcare: la cultura cinese...