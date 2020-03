«Te la do io la semplice influenza. Un bergamasco mette a confronto le pagine dei necrologi nell'arco di un mese: il 9 febbraio era una pagina e mezzo. Ieri dieci pagine fitte di facce di defunti, nonni, amici, parenti, stroncati dal coronavirus». È lo sfogo affidato a Facebook del giornalista italiano Salvo Sottile per la lunga scia di morti che la Covid-19 sta lasciando nella provincia di Bergamo, una delle zone più colpite dal coronavirus, dove pure trovare posto per le salme sta diventando un problema. Nel video diffuso da Salvo Sottile lo scorso weekend vengono messe a confronto le pagine dei necrologi de «L’eco di Bergamo» a distanza di un mese. Un filmato che colpisce più forte di un pugno nello stomaco.