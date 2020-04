La ricercatrice ha poi spiegato che nelle esperienze passate è capitato che altri tipi di virus Sars sparissero con l’arrivo del caldo ma non per le alte temperature di per sé, ma per il contenimento. «La pandemia spagnola ci ha messo due anni a fare il giro del mondo solo perché è “andata” a piedi e con le navi»: non come il coronavirus, diffusosi in un’epoca di globalizzazione. Il Sars-CoV-2, ha aggiunto, «non è un virus super resistente, anzi è fragile» ma si trasmette con grande facilità».