Mentre per la seconda notte consecutiva scontri e saccheggi investono Minneapolis, in Minnesota, la protesta per la morte dell’afroamericano George Floyd si è estesa in serata anche nella lontana Los Angeles e a Memphis. Floyd, lo ricordiamo, è stato ucciso da un agente di polizia che ha soffocato l’uomo bloccandolo a terra e premendogli il collo con un ginocchio: l’intera sequenza è stata filmata da una passante in un video shock che adesso scuote gli Usa. «Lasciatemi, non riesco a respirare....».: queste le ultime parole dell’uomo prima di morire.