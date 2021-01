L’arresto del noto blogger ha sollevato molte proteste. Sulla portata di questa ribellione abbiamo sentito il parere di Anna Zafesova, analista politica di origine russa.

C’è qualcosa di nuovo in queste manifestazioni rispetto a quelle scatenate in passato da Navalny e da altri oppositori?«Sì ci sono tante cose nuove. Innanzitutto si tratta di una protesta massiccia, con tanta gente che è scesa in piazza pur sapendo che rischiava l’arresto, visto che le manifestazioni a favore di Navalny erano state vietate. Quindi il confronto con le proteste del 2011, 2012 o del 2017 non regge, in quanto quelle dello scorso weekend erano manifestazioni illegali. L’altra cosa che colpisce di queste ultime proteste è la loro portata geografica, hanno infatti toccato anche molte città che finora erano considerate...