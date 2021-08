Indossando hijab bianchi e tuniche nere, le studentesse si affrettano per i corridoi e chiacchierano durante la ricreazione a Herat, come se il caos del ritorno al potere dei talebani non fosse mai esistito.

Le ragazze sono tornate a scuola nella città dell’Afghanistan occidentale, felici di poter continuare a studiare. Una scena che molti pensavano inimmaginabile con il ritorno degli islamisti al potere nel Paese. Ma è dalla loro presa di Kabul domenica, che i talebani si sono sforzati di mostrarsi agli occhi del mondo più progrediti rispetto al dominio degli anni Novanta, durante il quale hanno imposto una versione ultrarigida della Sharia, la legge islamica.

Questa volta, assicurano che ci saranno maggiori diritti per le donne del Paese. Dicono che il burqa non sarà più obbligatorio, che alle ragazze sarà permesso di studiare mentre le donne potranno lavorare «in conformità con i principi dell’Islam». Ma il mondo rimane in gran parte diffidente. E in un appello comune, Stati Uniti, Unione europea, Regno Unito e altri 18 Paesi hanno espresso «profonda preoccupazione per le donne e le ragazze afgane, i loro diritti all’istruzione, al lavoro e alla libertà di movimento». E hanno chiesto «a coloro che occupano posizioni di potere e autorità in tutto l’Afghanistan di garantire la loro protezione».

Il ritorno a scuola delle ragazze di Herat è stato filmato questa settimana da un giornalista dell’Afp, pochi giorni dopo la presa della città da parte dei talebani. «Vogliamo progredire come gli altri paesi. E speriamo che i talebani mantengano la sicurezza. Non vogliamo la guerra, vogliamo la pace nel nostro paese», ha detto una delle studentesse, Roqia. La preside della scuola, Basira Basiratkha, ha voluto essere cautamente ottimista. Dicendosi «grata a Dio» per aver potuto riaprire la struttura in così poco tempo. «Gli esami continuano», ha detto.

Vicina al confine iraniano, Herat è sempre stata una città abbastanza cosmopolita in Afghanistan, rispetto ad altre regioni più conservatrici. Con donne e ragazze che camminavano più liberamente per le strade che altrove, e frequentavano la scuola in numero maggiore, in una città rinomata per le sue arti e la sua poesia.

Ma nonostante il segnale positivo di Herat, il futuro resta incerto per le donne in Afghanistan, dove cresce la paura per il ritorno della repressione dei diritti. Dal 1996 al 2001, le donne afgane non potevano né lavorare né studiare, erano costrette a indossare il burqa ed era loro vietato uscire senza un uomo. E per le accuse di crimini come l’adulterio, le donne erano frustate e lapidate a morte. Ma alla prima conferenza stampa dei talebani a Kabul, il portavoce Zabihullah Mujahid ha affermato che ci saranno state «molte differenze» rispetto al passato. In un’intervista da Doha a Sky News, un altro portavoce dei talebani, Suhail Shaheen, ha insistito sul fatto che le ragazze «possono ricevere un’istruzione dalla scuola primaria all’università».

Ma la gente ha imparato a diffidare delle promesse dei talebani. E da martedì, gli uomini di Kabul si sono cambiati d’abito, abbandonando i vestiti occidentali per la Shalwar kamiz, l’ampio abito tradizionale afgano.

