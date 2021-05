Non si sono fatte attendere le reazioni alla morte di Franco Battiato . «Ci la lasciato un Maestro. Uno dei più grandi della canzone d’autore italiana. Unico, inimitabile sempre alla ricerca di espressioni artistiche nuove. Lascia una eredità perenne». Così il ministro della Cultura italiana, Dario Franceschini , rende omaggio a Franco Battiato, deceduto oggi all’età di 76 anni.

Dal canto suo, il presidente del Parlamento europeo David Sassoli ha espresso il suo «sincero, profondo dispiacere per la scomparsa di Franco Battiato. Maestro. Poeta. Signore della musica e delle parole. Ci mancherà».

Il cantautore Tiziano Ferro affida invece ad un biglietto scritto a mano su un foglio di quaderno a righe postato su Twitter il suo cordoglio per la morte di Battiato: «Caro Franco, come faremo senza di te nessuno lo sa».

Mattarella: «Addolorato per la scomparsa di un artista colto»

Il presidente della Repubblica italiana, Sergio Mattarella , in una dichiarazione, si è detto «profondamente addolorato dalla prematura scomparsa di Franco Battiato, artista colto e raffinato che con il suo inconfondibile stile musicale - frutto di intenso studio e febbrile sperimentazione - ha affascinato un vasto pubblico, anche al di là dei confini nazionali».

Dal canto suo, il noto presentatore Pippo Baudo ha salutato «un poeta, un genio assoluto, un precursore dei tempi che apriva strade nuove, ma anche una persona molto cara e semplice». «Lucio Dalla aveva comprato una villa accanto a quella sua a Milo, sull’Etna. Li immagino in cielo che cantano insieme», ha aggiunto Baudo, suo «conterraneo» del Catanese, che si è detto «molto scosso dalla notizia, perché era un immenso artista e un grande amico, espressione alta e genuina della nostra Sicilia». Al presentatore italiano tornano alla mente anche ricordi personali, come quando «andavo a Milo a mangiare la pasta con il pomodoro preparata dalla madre di Franco, che la cucinava in maniera eccezionale» e di «Battiato che dormiva nel Palmento della sua villa».