Lacrime e singhiozzi hanno rotto il silenzio all’arrivo delle salme dei cinque cittadini israeliani rimasti uccisi nella tragedia del Mottarone all’aeroporto di Milano Malpensa (Varese), prima di una breve cerimonia pre rientro in patria.

La bandiera di Israele al fianco di quella italiana sul fondo, le cinque bare, tra cui quella piccola e bianca per il piccolo Tom, sono circondate da persone in lacrime. Una donna continua a domandare «perché» dicendo fra i a singhiozzi quanto questa tragedia sia stata profondamente ingiusta. Al loro fianco, in silenzio, dieci rappresentanti della comunità ebraica tra cui il segretario generale Alfonso Sassun. Alle spalle ufficiali di Polizia, Carabinieri e Guardia di Finanza.