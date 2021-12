Francesco Negri, operatore sociale di Agno, si trova a Cochabamba, in Bolivia, da quasi due anni quale cooperante di Comundo, organizzazione svizzera di cooperazione allo sviluppo. Nella sua missione, che durerà tre anni, sta dando manforte all’organizzazione locale Ciudadania per migliorare il benessere delle persone anziane e per promuovere una cittadinanza responsabile nella prima infanzia. Francesco è in Ticino per qualche settimana e ne abbiamo approfittato per raccogliere la sua testimonianza. «Io e la mia compagna siamo educatori - ci spiega Negri - ed entrambi lavoravamo presso il CARL (Centro abitativo, ricreativo e di lavoro) di Mendrisio. Poi tramite un amico abbiamo conosciuto Comundo e abbiamo deciso di diventare cooperanti per uno dei progetti di questa ONG».

Il destino ha però...