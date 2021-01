Pechino con che spirito guarda al cambio della guardia alla Casa Bianca?«Credo che per le autorità cinesi non cambierà molto, in quanto sono consapevoli che negli ultimi anni l’opinione degli americani nei confronti della Cina e del suo comportamento è cambiata moltissimo. Per cui non penso che i cinesi si aspettino dei cambiamenti radicali dal nuovo presidente USA , anche se in passato Biden con l’amministrazione Obama aveva mostrato aperture notevoli nei confronti di Pechino. Ciò però fa parte del passato e credo che la Cina ne sia consapevole».

Il Segretario di stato USA Tony Blinken concorda con la decisione dell’amministrazione Trump di definire «genocidio» la repressione cinese degli uiguri. I diritti umani in Cina saranno un terreno di scontro tra Cina e USA?«Penso di sì. Non solo tra...