Ci vorrà almeno un mese per riparare il cavo di comunicazione sottomarino che collega il resto del mondo alle isole Tonga, devastate da un’eruzione e da uno tsunami. Lo ha detto oggi il ministero degli Esteri della Nuova Zelanda. «La società statunitense SubCom afferma che ci vorranno almeno quattro settimane per ripristinare la connessione di Tonga», ha affermato il ministero in un aggiornamento sul disastro che sabato ha tagliato fuori la piccola nazione del Pacifico dal resto del globo.