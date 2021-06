Il tema viene approfondito da un gruppo di ricercatori della University of East Anglia su The Conversation . Un sintomo è un motivo a mezzaluna rossa che forma una fascia convessa sull’area bianca alla base delle unghie. I pazienti lo notano meno di 2 settimane dopo la diagnosi.

E’ un effetto generalmente raro e in precedenza non è stato osservato così vicino alla base dell’unghia. Di conseguenza potrebbe indicare esclusivamente un’infezione da Covid-19.

È importante per gli esperti sottolineare «che questi segni non sembrano essere nulla di cui preoccuparsi, poiché i pazienti sono per il resto asintomatici, anche se non è chiaro per quanto tempo lo rimarranno».