I risultati, pubblicati sulla rivista Scientific Reports, dimostrano come l’incrocio tra i dati genetici e quelli sull’andamento dei contagi permetta di prevedere l’evoluzione dell’epidemia di Covid-19 come di altre malattie infettive, ad esempio l’influenza stagionale.

Lo studio ha inizialmente preso in considerazione i genomi di 150 ceppi di SarsCoV2 presenti in Asia prima del marzo 2020 e li ha messi in relazione con i dati dell’epidemia e l’indice di trasmissibilità (cioè il numero di nuovi casi contagiati da una persona infetta): è così emerso che l’aumento della variazione genetica del virus preannuncia un’imminente crescita esponenziale dei contagi, come è accaduto per esempio in Corea del Sud a fine febbraio.