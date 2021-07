(Aggiornato alle 12.25) Salgono a 103 le vittime in Germania delle devastanti alluvioni di questi giorni. In totale in Europa i morti per il maltempo sono 118. Lo riferiscono fonti ufficiali.

In mattinata una nuova frana in Germania ha trascinato con sé alcune case e auto, provocando la morte di un numero imprecisato di persone a Erftstadt-Blessem, in Vestfalia. Lo scrive la DPA citando un portavoce di Colonia, che ha affermato «ci sono delle vittime».

Nel frattempo, nella Renania-Palatinato la situazione dell’acqua alta fa registrare un lieve miglioramento. Lo fa sapere il ministero locale dell’Ambiente, secondo il quale il rischio dell’acqua alta fino alle 7 del mattino di sabato sarà limitato. Un rischio più elevato persiste solo nella zona di Altenhar, dove appezzamenti di terra e scantinati potrebbe subire nuove inondazioni.

Le vittime aumentano

Sono oltre 50 le vittime nella Renania-Palatinato, come affermato dalla presidente Malu Dreyer, e 43 nel Nordreno-Vestfalia. «Temo che vedremo la piena portata di questa tragedia solo nei prossimi giorni», ha detto la cancelliera Angela Merkel da Washington. Il governo «non vi lascerà soli in questo momento difficile e terribile», ha aggiunto assicurando aiuti per i soccorsi e la ricostruzione.

Nella Renania-Palatinato sono al lavoro 15.000 tra militari e soccorritori, mentre gli elicotteri continuano a soccorrere i residenti bloccati sui tetti.

Dreyer: «Distruzione immensa»

«La situazione resta molto tesa nella nostra regione, dove finora sono state contate oltre 50 vittime. La situazione è molto drammatica, la distruzione immensa». Lo ha detto la presidente del Land della Renania-Palatinato, Malu Dreyer, in una dichiarazione alla stampa.

«La sfida resta molto molto grande» sul territorio, ha aggiunto «e siamo infinitamente grati a tutte le persone al lavoro in queste ore, per affrontare la situazione». La governatrice ha sottolineato che «si sono potute salvare moltissime persone».

«La rete telefonica è in tilt»

Detto delle persone salvate, altre 1.300 persone risultano disperse nella circoscrizione di Bad Neuahr-Ahrweiler, nella Renania-Palatinato, colpita dall’alluvione.

Lo ha confermato all’Ansa una portavoce dell’amministrazione locale, che ha però subito precisato: «La rete di telefonia mobile è in tilt e dunque molte persone non riescono a raggiungere i propri parenti». La portavoce ha anche affermato che ci sono altre vittime, ma che per ora non si forniscono nuovi bilanci.

Fra le vittime accertate dell’alluvione che ha colpito il Land tedesco ci sono anche nove persone con disabilità: non si è riusciti a portarli in sicurezza in tempo, nelle operazioni di salvataggio avvenute in un istituto dove il flusso dell’acqua ha fatto irruzione. Lo ha riferito il ministro dell’Interno del Land, Roger Lewentz.

Intanto è calato il livello dell’acqua nel fiume Steinbach, proprio in Nordreno-Vestfalia, dove, nella zona di Euskirchen, si è temuto il possibile cedimento di una diga. È quello che ha scritto la Dpa, citando un portavoce dell’unità di crisi sul posto. Questa era stata catalogata come «molto instabile» in giornata.

E le voci, aggiunge l’agenzia, circolate sul rischio di un cedimento, hanno indotto molte persone a fuggire. Nell’area sono state evacuate, precauzionalmente, circa 4.500 persone, stando alle informazioni del Consiglio locale di Euskirchen. Oggi la diga sarà sottoposta a una nuova perizia.

«Moltissimi sono scappati senza cellulare»

«Moltissime persone sono scappate senza poter prendere il loro cellulare e quindi non tutti coloro che si trovano in emergenza in queste ore sono stati nelle condizioni di farsi vivi». Lo ha detto il sindaco di Treviri Wolfram Leibe, in conferenza stampa con la presidente del Land della Renania Palatinato Malu Dreyer.

Una testimonianza importante dal momento che si teme che le persone disperse dopo le alluvioni in Germania possano essere più di mille.

