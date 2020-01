Sale la tensione in vista dell’avvio al Senato USA del processo per l’impeachment di Donald Trump.

I legali del presidente respingono seccamente la messa in stato di accusa, bollandola come incostituzionale e un attacco alla libertà di voto degli americani. I democratici alla Camera chiedono invece al Senato di rimuovere la «minaccia alla sicurezza nazionale» che il presidente rappresenta.

In un documento di sei pagine, Jay Sekulow e Pat Cipollone illustrano la linea di difesa di Trump. Gli articoli - dicono - sono un «pericoloso attacco» al diritto degli americani di scegliere liberamente il loro presidente, un «tentativo sfrontato e fuori legge di invertire il risultato delle elezioni del 2016 e di interferire con quelle del 2020». L’impeachment - aggiungono - va «respinto» perché è «un affronto alla Costituzione, alle istituzioni democratiche e agli americani», è la «vendetta» da parte di un partito.

Toni duri che lasciando intravedere uno scontro acceso in Senato, dove Trump schiera un «dream team» di legali: oltre a Sekulow e Cipollone, ci sono infatti Kenneth Starr, passato alla storia per aver inquisito Bill Clinton, facendolo mettere sotto impeachment, e Alan Dershowitz, il superavvocato che ha tirato fuori dai guai personalità del calibro di O.J. Simpson o Claus von Bulow.

Ma anche i democratici nella documentazione presentata in Senato non risparmiano parole dure contro il presidente che, a loro avviso, deve essere messo in stato di accusa e rimosso dall’incarico.