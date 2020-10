Le foto shock che l’anno scorso mostrarono un afroamericano con le mani legate dietro la schiena trascinato con una corda da due agenti bianchi a cavallo indignarono l’America. Ora l’uomo ha fatto causa per un milione di dollari alla città di Galveston, in Texas, e al dipartimento di polizia, per le umiliazioni e la paura causate dall’arresto e per quelle immagini che rievocavano pratiche razziste. Nella causa, presentata al tribunale distrettuale della contea per conto di Donald Neely, si afferma che la condotta dei poliziotti è stata «oltraggiosa», ha causato ferite fisiche e disagi emotivi al 44.enne. Neely, che all’epoca dell’episodio - nell’agosto 2019 - era un senzatetto, è finito in manette con l’accusa di violazione di domicilio.