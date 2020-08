Nella consueta altalena dei bollettini quotidiani risalgono, ma non troppo, i contagi da 159 a 190, con un aumento più marcato in Lombardia, dove in 24 ore si passa da 25 a 44 nuovi casi. Scendono invece da 12 a 5 i decessi. Unico dato preoccupante quello dei ricoveri nei reparti ordinari, in salita per il secondo giorno consecutivo, tanto da essere passati dai 708 di domenica ai 761 di oggi, pari a un aumento del 7,5% in 48 ore. Restano invece fermi a 41 i letti occupati nelle terapie intensive.