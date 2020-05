Le vittime per coronavirus in Italia sono salite a 30.739, con un incremento di 179 in un giorno. Il dato è stato reso noto dalla Protezione civile. Ieri l’aumento dei morti era stato di 165.

Continuano a diminuire i ricoverati in terapia intensiva per coronavirus: sono 999, 28 in meno rispetto a ieri, quando il calo era stato di 7. Per la prima volta dal 10 marzo le terapie intensive scendono sotto le 1000. In Lombardia sono 341, 7 in meno di ieri. I dati sono stati resi noti dalla Protezione civile.