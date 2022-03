La biblioteca Ivanychuk è al primo piano di un palazzo dall’architettura che profuma di Mitteleuropa. La terra rossa e scalcinata dell’intonaco frontale si muove intorno a due colonne scure, ad affiancare un gigantesco portonaccio che si apre, forte, verso l’interno buio, sotto un minaccioso arco di marmo nero. Al numero 9 della piazza Rynek, nel centro della vecchia Leopoli, questo edificio ospita, in tempo di pace, la più grande collezione di libri per ragazzi di tutta la regione. Oggi, invece, è stato trasformato, grazie all’impegno quotidiano di decine di giovani volontari, in un laboratorio tessile militare. Ogni giorno nella biblioteca vengono realizzate dalle venti alle trenta reti mimetiche, accessori fondamentali in battaglia, per coprire carri armati, jeep e attrezzature militari...