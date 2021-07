Da Noam Chomsky, il grande vecchio della sinistra radicale americana, alle attrici-attiviste Susan Sarandon e Jane Fonda, passando dal regista Oliver Stone, dall’ex presidente brasiliano Luis Inacio Lula e dal leader laburista Jeremy Corbyn, l’appello rivolto all’inquilino della Casa Bianca è di firmare immediatamente un decreto per annullare innanzitutto le ulteriori sanzioni imposte dal predecessore Donald Trump che hanno dato il colpo di grazia al popolo cubano messo in ginocchio dalla pandemia.

«Non c’è più motivo di mantenere in piedi politiche legate alla Guerra Fredda», si legge nella lettera in cui si invita Biden a proseguire sulla strada del disgelo con Cuba che era stata intrapresa da Barack Obama e che aveva come meta finale proprio la revoca dell’embargo economico e finanziario. Un embargo che viene definito immorale, irragionevole, specialmente in un periodo di pandemia. «È tempo di una svolta», la richiesta che quindi viene inviata a Biden, mentre a Cuba restano le tensioni legate a una crisi che continua a privare gran parte del popolo cubano di beni di prima necessità come cibo e medicinali.