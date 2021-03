«Dobbiamo avere tanto filo da tessere. Dobbiamo essere un partito forte e unito, con una logica espansiva. Sennò non ce la faremo. Quello che sto proponendo è un percorso difficile, molto ambizioso. Ma per me il Partito democratico (Pd) non sarà mai un piccolo partito marginale, o ha l’ambizione di costruire la coalizione che vince e guida il paese oppure perde la sua ragione di essere». Lo ha detto Enrico Letta nel suo intervento di oggi in assemblea PD, in cui è stato nominato segretario, sottolineando la consapevolezza che «siamo una democrazia malata».