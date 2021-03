«Mi candido a nuovo segretario ma so che non vi serve un nuovo segretario: vi serve un nuovo PD», aveva detto poco prima del voto Enrico Letta nel suo intervento davanti all’assemblea del Partito democratico italiano in cui ha confermato il suo impegno alla guida del partito. «Progressisti nei valori, riformisti nel metodo e radicalità nei comportamenti tra di noi». Parlando dell’uscita dalla pandemia Enrico Letta ha affermato: «Noi come PD abbiamo il dovere di esserci, non con lo sguardo al nostro ombelico ma nella società».