Letta: «Riformare il PD e le istituzioni italiane»

Preparare l’alleanza di centrosinistra che, M5S compreso, «vincerà le elezioni politiche del 2023», questo l’obiettivo del nuovo segretario del PD Enrico Letta; lo ha spiegato in un incontro con la stampa estera in Italia. Letta si era ritirato dalla vita politica attiva nel 2015, dopo la caduta del suo Governo per iniziativa del compagno di partito Matteo Renzi. Il nuovo segretario del PD ha affermato, in risposta ad una domanda del CdT, che i suoi rapporti con Renzi «saranno quelli con il leader di un partito con il quale abbiamo intenzione di dialogare» e saranno da parte sua «improntati alla massima correttezza». Nessuna voglia di vendetta, insomma; l’obiettivo è «il rilancio della sinistra, in crisi un po’ in tutta Europa».

Gli anni trascorsi a Parigi come docente a Sciences Po, ha spiegato...