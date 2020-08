Federico Bertuzzi abita a Quinzano d’Oglio, in provincia di Brescia: quando ha trovato in vendita una lettera, anzi una corrispondenza di prigionieri di guerra indirizzata a una famiglia di Quinzano, ha deciso di comperarla. E anche di trovare la famiglia, non senza difficoltà dato che Cavalli è un nome comune in zona. «Alla mia ricerca - ha spiegato al Giornale di Brescia - hanno risposto più persone che rivendicavano la paternità della missiva, fino a che non abbiamo trovato i legittimi proprietari».