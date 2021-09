«Lezioni» di stupro in TV, bufera sul conduttore

Orrore e indignazione in Costa d’Avorio dopo che un conduttore televisivo due giorni fa ha incoraggiato ironicamente un uomo, presentato come ex stupratore, a dimostrare con l’ausilio di un manichino come avesse abusato delle proprie vittime. Il programma, trasmesso dall’emittente privata Nouvelle chaine ivorienne (NCI), ha generato proteste di massa, con una petizione firmata da oltre 46.500 persone che hanno chiesto la condanna del conduttore, Yves De Mbella.