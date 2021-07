Nel bel mezzo di una nuova impennata dei contagi (ieri sono stati quasi 55.000), il premier, in un video pubblicato su Twitter (in cui comunica che andrà in quarantena dopo essere entrato in contatto con il ministro della Salute Sajid Javid, positivo alla COVID), ha chiesto di «fare attenzione domani, affrontando questo nuovo passo del deconfinamento con tutta la necessaria cautela, nel rispetto degli altri e dei rischi che la malattia continua a presentare». Johnson ha ricordato la «contagiosità estrema» della variante Delta del virus.