Adesso arrivano anche i morti fantasma: qualche giorno fa si era saputo che 50 migranti erano morti dopo che la loro imbarcazione era affondata al largo delle coste libiche, in prossimità della città di al Zawiya. Il portavoce della Guardia Costiera libica, l’ammiraglio Masoud Ibrahim, ha tuttavia smentito la notizia, comunicando di non avere alcuna informazione. Sarà, ma intanto la tragedia dei morti in mare non si ferma.

La situazione generale

Mercoledì scorso il Guardian scriveva che oltre 40 mila persone che cercavano asilo nell’UE sono state respinte illegalmente, generando la morte di 2000 di esse. Colpa, per il quotidiano britannico, dei respingimenti illegali effettuati dall’agenzia europea Frontex. Nel Mediterraneo, scrive il Guardian, 15.500 richiedenti sono stati intercettati e riportati a Tripoli dalla Guardia Costiera libica.

I dati degli ultimi anni

«Quest’anno - leggiamo nel sito ‘Sicurezza internazionale’, della LUISS di Roma - nel tentativo di attraversare le acque del Mediterraneo, in rotta verso l’Europa, sono morti finora oltre 559 migranti, di cui 490 solo nel Mediterraneo centrale. Dal 2014, più di 20.000 persone hanno perso la vita in mare mentre cercavano di raggiungere il continente europeo dall’Africa. Più di 17.000 di questi decessi si sono verificati nel Mediterraneo centrale».

Perché succede

Secondo la sezione di Amnesty International svizzera «dal 2016 gli Stati membri dell’Unione Europea , guidati dall’Italia, collaborano con le autorità libiche - fornendo motoscafi, formazione e assistenza nel coordinamento delle operazioni in mare – così che le persone che tentano di fuggire dal Paese via mare vengano intercettate e riportate in Libia».

Le critiche e la Svizzera

Dopo un naufragio costato la vita a 130 in aprile il Papa aveva definito la situazione una vergogna per l’Europa. Secondo il sito specializzato Infomigrants l’Italia e la Libia non onorano il mandato di soccorere i migranti in difficoltà in mare. Secondo Alarm Phone i due Paesi avevano ignorato gli appelli proprio nel caso dell’affondamento evocato dal Papa. Ma le responsabilità sono di tutta l’Europa. Secondo Amnesty international, anche svizzere perché il nostro Paese partecipa attivamente al finanziamento dell’agenzia Frontex che collabora, forma e fornisce del materiale alla Guardia Costiera libica. red.

