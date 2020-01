«Accettate pienamente le conclusioni del vertice di Berlino »: è questo il messaggio del segretario generale dell’Onu Antonio Guterres agli attori della crisi in Libia.

Quindi Guterres ha spiegato che il Consiglio di Sicurezza ha un ruolo «essenziale». «I cinque membri permanenti erano a Berlino e hanno sottoscritto il comunicato - ha proseguito -. Penso ci sia un motivo per sperare che vengano create le condizioni per un consenso più forte in seno al Consiglio di sicurezza sulla Libia».