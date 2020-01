«Anche mio nonno è stato in un campo di concentramento - avrebbe proseguito la docente stando alle testimonianze dei ragazzi - ma non è certo andato in giro a dirlo a tutti». «E ora non andate a casa a dire ai vostri genitori che sono nazista e antisemita» avrebbe anche aggiunto. Gli alunni hanno però informato i genitori che poi, attraverso una chat di WhatsApp, hanno deciso di protestare con la dirigenza dell’istituto. La docente, riferisce il quotidiano, avrebbe quindi chiesto scusa.

«Quanto accaduto lunedì nella scuola media Mazzanti di Firenze, sconcerta per quello che viene riportato, per quanto detto ai ragazzi e per l’assoluta assenza di attenzione educativa. Voglio però sottolineare un aspetto positivo della vicenda: il resto della scuola che non è rimasto indifferente. I ragazzi che hanno reagito, i genitori che non hanno lasciato perdere e i docenti e il dirigente che hanno affrontato il caso. Se poi quanto scritto verrà confermato, quell’insegnante dovrà lasciare il mondo della scuola e cambiare lavoro, perché incompatibile con l’insegnamento», ha dichiarato il deputato fiorentino di Italia Viva Gabriele Toccafondi. «Tutto questo deve far riflettere tutti, ma soprattutto in Parlamento e al Ministero anche sul ruolo dell’insegnamento, che non tutti sono in grado di fare. Per diventare insegnanti occorre un percorso formativo e selettivo vero e una valutazione periodica, perché non tutti possono fare questo mestiere» .