L’azienda Eli Lilly prevede di produrre fino a un milione di dosi di «bamlanivimab», l’anticorpo anti-Covid che ha ricevuto l’approvazione per l’uso d’emergenza da parte dell’Fda, entro la fine del 2020, da utilizzare in tutto il mondo.

Lo scrive la stessa azienda in un comunicato, secondo cui « a partire dal primo trimestre del 2021, si prevede che l’offerta della terapia con anticorpi di Lilly aumenterà in modo sostanziale, poiché ulteriori risorse di produzione saranno disponibili durante tutto l’anno». Eli Lilly è una delle società sponsorizzate dall’amministrazione Trump che conduce la sperimentazione su una cura anti-Covid.

Il governo degli Stati Uniti, precisa la nota, ha acquistato 300.000 dosi di bamlanivimab e si è impegnato affinché gli americani non abbiano costi diretti legati al farmaco, sebbene le strutture sanitarie possano richiedere una commissione per la somministrazione del prodotto. Il governo federale è responsabile della corretta assegnazione di bamlanivimab.

Ogni settimana, i dipartimenti sanitari statali e territoriali selezioneranno i siti di cura (che sono accessibili e possono ridurre al minimo la trasmissione di infezioni) per ricevere le dosi assegnate. «Questa autorizzazione di emergenza ci consente di rendere disponibile bamlanivimab come trattamento Covid-19 per pazienti ad alto rischio diagnosticati di recente, aggiungendo uno strumento prezioso per i medici che combattono l’onere crescente di questa pandemia globale, ha affermato David A. Ricks, presidente e amministratore delegato Lilly