«Linciarono» online una 18.enne, condannati 11 giovani

Da quattro a sei mesi di carcere con la condizionale per 11 giovani alla sbarra in Francia per aver partecipato al «linciaggio 2.0» di Mila, la diciottenne insultata e minacciata di morte su internet dopo aver pubblicato sui social lo scorso autunno un video estremamente critico nei confronti dell’Islam.

Un dodicesimo imputato ha beneficiato del vizio di forma e un tredicesimo è stato prosciolto per assenza di prove.

«Abbiamo vinto e vinceremo ancora», ha detto Mila, ringraziando, all’uscita dal tribunale le forze dell’ordine, le femministe e le associazioni antirazzismo che hanno avuto il «coraggio» di sostenerla in questi mesi.

Diversi imputati sono stati inoltre condannati a versare a Mila la somma di 1500 euro per le sofferenze che le sono state inferte nonché 1000 euro di spese legali.

«Vi consideriamo responsabili dei danni causati a Mila», ha detto il giudice, Michael Humbert, pronunciando il verdetto. «I social network - ha spiegato ai giovani condannati, di un’età compresa tra i 18 e i 29 anni - sono come la strada. Quando si incrocia qualcuno per strada, ci si vieta di insultarlo, di minacciarlo, di irretirlo. Ciò che non fareste per strada non va fatto sui social».

I giovani condannati erano finiti a processo per aver diffuso solo alcuni delle migliaia di messaggi rivolti contro la ragazza. Mila è divenuta tra i simboli degli insulti e delle cyber-aggressioni sul web. Una forma di linciaggio virtuale, che può sortire effetti concretissimi e devastanti sulla persona che li subisce.

Molti in Francia, hanno paragonato la battaglia in difesa della diciottenne a quella per la libertà d’espressione di Charlie Hebdo, tanto che sul web è spuntato l’hashtag #JeSuisMila, sulla falsariga del celebre #JeSuisCharlie nato dopo l’attentato jihadista nella redazione del giornale, il 7 gennaio 2015.

Su Le Point, nei giorni scorsi, è stata pubblicata una lettera aperta in sostegno a Mila (attiva su Twitter con lo pseudonimo @magicalorrs) nonché una petizione su Change.Org. Un’iniziativa di solidarietà promossa da Tatiana F-Salomon, co-presidente dell’associazione #JamaisSansElles per la promozione della parità di genere.

