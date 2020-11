È stato rimesso in libertà l’uomo fermato ieri sera in un bar dopo il ferimento di un prete ortodosso a Lione: «Allo stato delle indagini - ha spiegato la procura - non ci sono elementi che consentano di ritenerlo coinvolto nei fatti».

Inoltre, spiega la stessa procura, lo stato di salute dell’uomo non è compatibile con lo stato di fermo.

Per il ferimento con due colpi di fucile del prete greco ortodosso padre Nikos, gli inquirenti sembrano ormai privilegiare la pista di una disputa di tipo personale che lo opponeva a una persona che frequentava la comunità. Il sospetto è comunque ancora in fuga. Il sacerdote, secondo quanto si è appreso, non era in abiti religiosi, non c’erano funzioni in corso, nessuno dei testimoni ha evocato problemi di tipo religioso.

Il prete stava per lasciare il suo posto, secondo quanto hanno appreso fonti di stampa, alla conclusione del mandato. Nella comunità erano in parecchi a contestarlo e, ai microfoni di Bfm-Tv, uno dei membri della chiesa ortodossa di Lione, Antoine Callot, ha parlato di «tensioni di cui si parla da anni in seno alla comunità».

A persone vicine, il prete - sposato con due figli - avrebbe di recente parlato anche di problemi di coppia. Due anni fa padre Nikos era stato denunciato da un monaco ortodosso, Jean-Michel Dhimoila, di appropriazione di fondi e molestie sessuali. Il prete aveva presentato una controquerela per diffamazione. Nel novembre 2018, il tribunale di Lione aveva condannato l’accusatore, sentenza confermata in appello.

