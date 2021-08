In esso, si sostiene, il Cile «intende proiettare più ad est la sua piattaforma continentale» e ciò «non è in sintonia con il Trattato di pace e amicizia concluso tra i due Paesi nel 1984».

In particolare Buenos Aires indica che il decreto pubblicato venerdì dal governo del presidente Sebastián Piñera «stabilisce il limite esterno della sua piattaforma continentale di 200 miglia nautiche da Punta Puga alle isole Diego Ramírez che si estende a sud in una zona ad est del meridiano di Capo Horn» .

«Di conseguenza - ha sostenuto l’Argentina - la suddetta pretesa cilena non è accettabile per l’Argentina e solleva una situazione che deve essere risolta attraverso il dialogo in difesa dei diritti argentini, in conformità con la storica fratellanza dei nostri popoli e il diritto internazionale».