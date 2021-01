Jacob Anthony Chansley, noto come Jake Angeli, lo ‘Sciamano’ della setta complottista QAnon che ha guidato l’assalto a Capitol Hill a torso nudo indossando un cappello di pelliccia e corna, ha chiesto al presidente Donald Trump di concedergli la grazia. Chansley, come è noto, si è consegnato alle autorità sabato scorso ed è stato arrestato e incriminato per ingresso illegale e violento e condotta disordinata nei palazzi del Congresso. L’uomo sostiene che Trump lo abbia invitato a prendere d’assalto Capitol Hill mentre i parlamentari certificavano la vittoria di Biden. Lo riporta l’Independent.