Il sindacato CGT (Confédération générale du travail), il più duro nella protesta in Francia contro la riforma delle pensioni, ha annunciato stasera di aver depositato un preavviso di sciopero a tempo indeterminato per bloccare due centrali collegate alla Banque de France che si occupano della gestione di oltre un quarto delle banconote del Paese.

I due centri, entrambi non lontani da Parigi, saranno bloccati da lunedì e ciò potrebbe intralciare il rifornimento degli sportelli bancomat, avverte il sindacato. I siti collegati alla Banque de France, che gestiscono le casse della banca centrale, le banconote e le monete in circolazione, sono in tutto 37. La direzione della Banca di Francia ha fatto sapere che «sono state adottate tutte le misure necessarie a garantire continuità di funzionamento» e ad «evitare qualsiasi penuria di contante».