L’arcivescovo Georg Gänswein è stato, e continua a essere, il segretario personale di Joseph Ratzinger. Lo ha accompagnato durante il magistero pietrino e gli è stato accanto anche dopo, negli anni che avrebbero dovuto essere - per l’anziano papa emerito - di sola preghiera e di riflessione. Lo ha protetto e sostenuto, unico anello di congiunzione con il mondo esterno. Una presenza assidua, costante, discreta in maniera quasi assoluta. In linea con la scelta del “ritiro spirituale” compiuta da Benedetto XVI.

Di fronte allo “scandalo” esploso con la pubblicazione del rapporto della diocesi di Monaco sul fenomeno della pedofilia nella Chiesa bavarese - 497 casi accertati dal 1945 e 245 presunti abusatori, 190 dei quali sacerdoti - Georg Gänswein ha però deciso di infrangere la regola del silenzio....