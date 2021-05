Nella ricerca sono stati esaminati mille uomini dell’area di Boston di età media 69 anni, sottoposti a test cognitivi ripetuti. L’esposizione ad alti livelli di polveri sottili Pm2,5 fino a un mese prima del test è risultata in correlazione con risultati peggiori in una serie di test, da quelli di memoria a quelli di fluidità verbale; questi effetti sono stati rilevati anche quando la concentrazione delle polveri sottili era rimasta sotto il livello di 10 microgrammi per metro cubo, indicato dall’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) come il livello di allerta.