Secondo il rapporto se in tutti i paesi i livelli scendessero sotto la soglia indicata dall’Organizzazione mondiale della sanità (Oms) si guadagnerebbero in media 1,9 anni pro capite. L’aria più inquinata si respira in quattro paesi, India, Bangladesh, Pakistan e Nepal, dove gli anni persi sono addirittura cinque, mentre in Europa e Usa la situazione è nettamente migliore, con ad esempio l’Italia che guadagnerebbe secondo gli esperti 0,4 anni.