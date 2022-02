Ieri, domenica, a Zurigo è atterrato l’ultimo volo Swiss proveniente da Kiev. Per l’occasione, il collegamento è stato effettuato con un Boeing 777. Un velivolo più capiente, solitamente usato per le destinazioni a lungo raggio ma resosi necessario per coprire le due ore e mezza che separano la capitale ucraina dallo scalo di Kloten o, meglio, per soddisfare l’ampia richiesta di biglietti. Da oggi e fino al 28 febbraio, beh, la compagnia elvetica non servirà la destinazione. Motivi di sicurezza, già, complici le tensioni nel Donbass e l’ipotesi di un’invasione russa.

«Avremmo pure potuto decidere da soli»La decisione di Swiss segue quella della società madre, Lufthansa. «Ma – ci tiene a ribadire Meike Fuhlrott, portavoce della compagnia – Swiss può anche decidere per conto proprio di non volare...