Il margine per rinnovare l’intesa temporanea sui controlli dei siti nucleari iraniani da parte dell’Agenzia internazionale per l’energia atomica (AIEA) è «sempre più ristretto». È l’avvertimento lanciato dal direttore generale dell’Agenzia di monitoraggio dell’Onu, Rafael Grossi, in apertura della riunione trimestrale a Vienna del Consiglio dei governatori dell’accordo sul nucleare di Teheran (JCPOA).

L’intesa trimestrale sui controlli, siglata inizialmente a febbraio dopo che il Parlamento a guida conservatrice della Repubblica islamica aveva sospeso le ispezioni, è stata rinnovata fino al 24 giugno anche per non ostacolare i negoziati in corso sempre a Vienna sul ritorno degli Usa al JCPOA e la revoca delle sanzioni americane, che riprenderanno in settimana.