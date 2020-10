La repressione cinese degli uiguri, minoranza di religione islamica dell’area nord-occidentale dello Xinjiang, continua nell’indifferenza dei Paesi musulmani e nell’impasse di quelli occidentali. Isa Dolkun, presidente del Congresso mondiale degli uiguri, ospite a Lugano del Film Festival Diritti Umani (14-18 ottobre), fa il punto della situazione.

Repressione, isolamento, incarcerazione di persone solo per la loro fede. È cambiato qualcosa per la minoranza degli uiguri in Cina nell’ultimo decennio?

«La situazione in questo periodo è purtroppo drammaticamente peggiorata. Anche se gli uiguri sono sempre stati vittime di repressioni e violenze da parte del Partito comunista cinese non avremmo certo potuto immaginare un peggioramento così incisivo. Il massacro di Uruqmi e la presa del potere di...