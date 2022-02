Si era già distinto a Tokyo 2020 e in altre occasioni. E questo perché, banalmente, parla un sacco di lingue. Il giornalista dell’Associated Press Philip Crowther, in questi giorni, si sta occupando della crisi ucraina. Sul suo profilo Twitter ha pubblicato un videmontaggio in cui ha riunito i suoi ultimi servizi. Offerti, nell’ordine, in francese, inglese, spagnolo, portoghese, tedesco e lussemburghese. In pochissimo tempo, il video ha ricevuto milioni di visualizzazioni.