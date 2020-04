Prime Basilicata e Umbria, a fine aprile, ultime Lombardia e Marche, a fine giugno. In Toscana e Emilia-Romagna lo stop ai contagi non avverrà prima della fine di maggio. Nelle altre regioni l'azzeramento potrebbe arrivare già tra la terza settimana di aprile e la prima settimana di maggio. Queste le date entro le quali sarà possibile attendersi zero nuovi casi di coronavirus, secondo la mappa fornita dall'Osservatorio nazionale sulla salute nelle regioni italiane, coordinato da Walter Ricciardi.

Secondo le proiezioni dell’Osservatorio a uscire per prima dal contagio sarebbero la Basilicata e l’Umbria, regioni che il 17 aprile contavano rispettivamente solo 1 e 8 nuovi casi. Le ultime, come detto, sarebbero le regioni del Centro-Nord nella quali il contagio è iniziato prima. In Lombardia, in cui si è verificato il primo contagio, non è lecito attendersi l’azzeramento dei nuovi casi prima del 28 giugno, nelle Marche non prima del 27 giugno. Infatti, «per entrambe le regioni il trend in diminuzione è particolarmente lento», si legge nel documento.