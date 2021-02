Come si è diffuso il coronavirus in Europa la scorsa primavera? La chiusura delle frontiere a metà marzo è servita a qualcosa? Alcuni ricercatori hanno provato a dare una risposta chiara a tali quesiti.

Secondo uno studio pubblicato sulla rivista scientifica «PNAS», la chiusura delle frontiere in Europa circa un anno fa è arrivata troppo tardi per fermare il coronavirus. I ricercatori, guidati dalla matematica e biostatistica Tanja Stadler del Politecnico di Zurigo, hanno riferito che in Europa, l’8 marzo 2020, le infezioni locali di coronavirus erano già tante quante quelle registrate nei viaggiatori che rientravano dall’estero. L’UE ha chiuso le frontiere solo il 17 marzo.

«Troppo tardi»

I ricercatori avevano tracciato la diffusione dell’agente patogeno usando genomi di virus sequenzati. «Se le frontiere sono state chiuse l’obiettivo di non fare entrare il virus, è stato fatto troppo tardi», ha detto Stadler alla Deutsche Presse-Agentur.

«Se vi sono già focolai», ha continuato poi la ricercatrice, «la chiusura del confine ha senso solo in combinazione con una drastica restrizione dei contatti nel Paese. Solo in quel caso la riduzione dei contatti dall’estero contribuirebbe in qualche modo a rallentare la diffusione».

Stadler e i suoi colleghi hanno studiato la diffusione della Sars-CoV-2 in Europa usando genomi di virus decodificati da 19 paesi europei e dalla provincia di Hubei in Cina.

Necessario un isolamento precoce

«Ora è possibile trarre da questo studio delle conclusioni per affrontare un’eventuale nuova pandemia», ha detto Stadler. «Se il pericolo fosse stato riconosciuto prima, si sarebbe potuta evitare la generazione di nuovi focolai».

«Da un punto di vista epidemiologico, la compartimentazione precoce del sito di origine della pandemia nella provincia cinese di Hubei sarebbe stata centrale», ha sottolineato la ricercatrice. «È estremamente importante agire rapidamente all’inizio per evitare che un virus circoli a livello globale. Ma col senno di poi, si sa sempre di più».

Prima ondata in Germania e Italia

«In Germania, la prima catena di infezione conosciuta - dopo che i dipendenti della società Webasto in Alta Baviera sono stati infettati da una collega cinese - è stata rotta alla fine di gennaio», ha evidenziato Stadler. «Questa linea si è probabilmente esaurita completamente, ma ulteriori infezioni sono state portate in Germania dalla Cina e dall’Italia, dove si è verificato il primo grande focolaio in Europa», ha

«In Italia», ha continuato la ricercatrice, «le infezioni locali sono iniziate intorno alla metà di febbraio, mentre in Germania, la circolazione locale è iniziata verso la fine di febbraio», ha detto Stadler. «La variante del virus che era dilagante in Europa fino alla tarda primavera si è probabilmente diffusa in gran parte da Hubei attraverso l’Italia», ha concluso.

