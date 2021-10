Lo zio del presidente siriano Bashar al Assad è tornato a casa dopo 36 anni di esilio per evitare l’arresto in Francia, secondo quanto riportato ieri dal quotidiano filogovernativo al-Watan.

Rifaat al Assad, 84 anni, è arrivato a Damasco, ha scritto al-Watan sulla sua pagina Facebook, quasi un mese dopo che una corte d’appello di Parigi ha confermato una condanna a quattro anni di carcere emessa contro di lui l’anno scorso per appropriazione indebita di fondi pubblici in Siria, riciclaggio e costruzione di un vasto portafoglio immobiliare in Francia con guadagni illeciti.

Rifaat al Assad, ex vicepresidente della Siria, ha lasciato il suo paese d’origine nel 1984, dopo aver organizzato un fallito colpo di stato contro suo fratello Hafez, che ha guidato la Siria dal 1971 al 2000.

Soprannominato il «Macellaio di Hama» per il suo presunto ruolo nel sedare una rivolta nella Siria centrale nel 1982, Rifaat al Assad è indagato in Francia dal 2014. Potrebbe non dover scontare la pena data la sua età avanzata, ma la confisca dei suoi beni immobiliari francesi, per un valore stimato di 90 milioni di euro, ordinata al suo primo processo, ora andrà avanti.

La sua fortuna francese comprende due case a schiera in eleganti quartieri parigini, una scuderia, circa 40 appartamenti e un castello. Assad e la sua famiglia hanno anche creato un enorme portafoglio di proprietà in Spagna, per un valore di circa 695 milioni di euro, che sono state tutte sequestrate dalle autorità nel 2017.

