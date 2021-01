(Aggiornato alle 11.57) Resti umani e detriti sono stati trovati oggi al largo della capitale indonesiana Giacarta, dove un Boeing che effettuava un volo interno si è schiantato in mare con 62 persone a bordo.

Sono due le scatole nere del Boeing indonesiano precipitato ieri con 62 persone a bordo localizzate in mare dalle autorità di Giacarta. Dalle registrazioni delle conversazioni in cabina di pilotaggio e dai dati di volo, i tecnici sperano di poter spiegare perché il Boeing 737-500 della Sriwijaya Air sia andato in picchiata appena 4 minuti dopo il decollo da Giacarta.